I giganti di Mont'e Prama in un fumetto di Zograf

I Giganti di Mont'e Prama in un fumetto di Aleksandar Zograf. Dal palco del Festival Emilio Lussu, il disegnatore serbo ha annunciato l'avvio di un lavoro che entro un mese sarà pubblicato sulla rivista Vreme.

Arte e promozione dei tesori archeologici sardi. "Per me è un grande onore ritornare qui in Sardegna per un festival internazionale come quello su Lussu" ha affermato Zograf.

In Sardegna era già stato nel 2009: Cagliari era diventata lo scenario di un fumetto pubblicato sulla stessa rivista. Ora ha presentato la sua ultima graphic novel "Il quaderno di Radoslav e altre storie sulla Seconda guerra mondiale". La penultima serata del Festival Lussu ha portato a Cagliari anche la docente universitaria Maria Teresa Giaveri, membro dell'Accademia delle Scienze di Torino e dell'Accademia Peloritana, direttore di riviste scientifiche e vicepresidente del Pen Club Italiano, che ha presentato il suo libro dedicato a "Lady Montagu e il Dragomanno".

Altro tema toccato in serata è stato quello sul passato, presente e futuro del giornalismo. L'occasione è arrivata grazie alla presentazione del libro "Il Corriere della Sera. Biografia di un quotidiano" (Il Mulino, 2021) di Pierluigi Allotti e Raffaele Liucci.

Ancora al fumetto e in particolare alla biografia di Hugo Pratt è stato dedicato l'appuntamento di chiusura, attraverso l'illustrazione della graphic novel "La ballata di Hugo" (Edizioni Lo scarabeo, 2021), presentata da Bepi Vigna, autore della sceneggiatura per i disegni del maestro d'acquerello Mauro De Luca.