Cagliari, telecamere e sopralluoghi contro abbandono rifiuti

Telecamere, sopralluoghi, presidi e appostamenti contro l'abbandono di rifiuti, dal centro alla periferia di Cagliari. Anche nel mese di settembre è stata intensa l'attività contro l'abbandono dei rifiuti. Attraverso azioni congiunte, la Polizia locale di Cagliari e il Servizio igiene del suolo, con l'ausilio di telecamere e di privati cittadini che collaborano attivamente per scoraggiare maleducazione e inciviltà, anche i responsabili degli abbandoni nelle vie Macomer, Del Seminario, Dei Genovesi, Mancini, Santa Gilla, San Tommaso D'Aquino e nel viale Sant'Avendrace, sono stati individuato e sanzionati.

Tanti gli accertamenti sulle utenze. Numerose le verifiche su mastelli danneggiati ed esposti fuori dall'orario consentito.

L'amministrazione comunale ricorda che negli oltre mille cestini dislocati in tutta la città, possono essere gettati soltanto piccoli rifiuti da "passeggio" e non rifiuti domestici o provenienti da attività commerciali.

Chi conferisce dentro o vicino i cosiddetti "gettacarte" è multabile alla stregua di chi abbandona.