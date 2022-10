Agenti si fingono corrieri poste e scoprono centrale spaccio

Si sono finti corrieri delle Poste e sono entrati in casa, scoprendo una centrale dello spaccio. È accaduto a Cagliari, nel quartiere di Genneruxi, dove un 35enne è stato arrestato dai "Falchi" della Squadra mobile per detenzione e spaccio di droga.

Il blitz è scattato ieri mattina dopo una serie di appostamenti in zona, nel corso dei quali era stato notato uno strano via vai di persone nell'abitazione del 35enne.

Nel corso della perquisizione sono stati trovati e sequestrati 97 grammi di hashish, 5,30 grammi di cocaina, 4,30 grammi di marijuana, 33 pasticche di ecstasy e 3mila euro in contanti.

Il 35enne si trova ora ai domiciliari in attesa del processo.