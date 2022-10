Asl Nuoro, Emodinamica del San Francesco non chiude

"L' Emodinamica non chiude, anzi sarà potenziata", sono le parole del direttore generale dell'Asl di Nuoro, Paolo Cannas, in risposta alle dichiarazioni del presidente dell'associazione dei pazienti "Amici del cuore", che ieri ha chiesto "un intervento della Regione in seguito alla chiusura dell'Unità di Emodinamica dell'ospedale San Francesco di Nuoro", una situazione che secondo i rappresentanti dell'associazione, avrebbe costretto i cittadini del Nuorese e dell'Ogliastra, ad affrontare viaggi verso gli ospedali di Cagliari e Sassari.

Il direttore generale chiarisce la situazione: "Per motivi non programmabili ed estemporanei, è stato necessario sospendere le attività per un paio di giorni, ma si riprenderà regolarmente coi turni H24 da lunedì sera. Qualora ci si trovasse in emergenza il paziente avrebbe sicuramente la risposta sanitaria adeguata, in tempi che garantiscono un servizio d'eccellenza", spiega Cannas che conclude: "Nel nuovo atto aziendale sarà prevista una struttura autonoma di Emodinamica, in modo tale che vi sia la possibilità di far crescere ulteriormente questa specialità e, contestualmente, attrarre nuove professionalità di alto livello".