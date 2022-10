Riparte il progetto "Il Basket in Classe"

Arricchire le esperienze personali dei più giovani affinché attraverso lo sport si possa contribuire a far crescere, oltre che a far divertire, quelli che saranno gli adulti di domani: dopo due anni di stop dovuti alle misure di contenimento della pandemia, il Banco di Sardegna e la Dinamo sono pronti a ripartire, con la collaborazione del Comune di Sassari e dell'Azienda Trasporti Pubblici di Sassari (ATP S.p.A.), con il progetto "Il Basket in Classe" che, tra il 2018 e il 2019, ha portato al PalaSerradimigni oltre 5.000 alunni delle scuole elementari e medie di Sassari e dell'hinterland e altrettanti loro accompagnatori.

Il progetto si inserisce nel più ampio programma "Il Banco di Sardegna per la Scuola", che racchiude tutte le attività che il Banco dedica all'istruzione e alla formazione: nel corso dell'anno scolastico, bambini e ragazzi di tutte le età sono coinvolti in attività di educazione finanziaria, laboratori personalizzati e progetti di alternanza scuola-lavoro.

Saranno 1.000, 500 per i bambini e 500 per gli accompagnatori, i posti messi a disposizione per ogni gara di coppa casalinga della Dinamo; da questa stagione, i posti saranno disponibili anche per le partite di coppa disputate dalla formazione femminile.

Ai ragazzi verrà dedicato un intero settore del Palazzetto dove, accompagnati dalle hostess e dagli steward della Dinamo, seguiranno l'incontro e saranno educati al tifo sano e rispettoso.

Al progetto, come da tradizione, sarà abbinato un concorso: nei giorni successivi alla partita, con l'aiuto degli insegnanti, gli studenti potranno rappresentare come hanno vissuto la serata e raccontare cosa li ha più colpiti. I migliori elaborati saranno premiati ed esposti in una mostra dedicata.