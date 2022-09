Sul bus senza biglietto rifiuta dare generalità, denunciato

È salito su un pullman del Ctm senza biglietto e ha anche rifiutato di fornire le proprie generalità ai carabinieri, chiamati dall'autista del mezzo pubblico.

Un 36enne nigeriano, residente a Cagliari, è stato denunciato dai militari del Radiomobile di Cagliari.

Ieri mattina i carabinieri sono intervenuti in via Dante a seguito della richiesta da parte di un autista del Ctm perché un passeggero era salito su mezzo pubblico senza biglietto e senza mascherina.

Arrivati sul posto i militari hanno provato a identificare lo straniero, ma ha rifiutato di fornire le sue generalità. È stato quindi portato in caserma e solo attraverso il fotosegnalamento e le impronte digitali i militari sono riusciti a conoscere il suo nome e cognome, denunciandolo.