Spid e bonus, 3 giovani in sportello Uil per aiutare anziani

Tre giovani a disposizione dei pensionati. Sopratutto per aiutare a risolvere problemi legati alle nuove tecnologie e all'utilizzo di app e della rete in generale. Obiettivo: ridurre il divario digitale risolvendo problemi di ogni giorno, dallo Spid all'ottenimento di una disability card. È l'obiettivo dello Sportello Solidale allestito dalla Uil Pensionati Sardegna in collaborazione con il Servizio civile universale e il Patronato ItalUil di Cagliari.

Negli uffici del sindacato di via Po tre giovani sono a disposizione per supportare gli anziani nella fruizione dei sempre più frequenti servizi digitali: dalla compilazione delle domande per ottenere bonus e convenzioni fino alla compilazione del curriculum vitae.

"Dopo che la pandemia ha incrementato l'utilizzo dei sistemi digitali è impensabile non avere accesso a un computer, a internet e alla tecnologia dell'informazione - spiega il segretario generale della Uil Pensionati Sardegna, Rinaldo Mereu - Gli anziani conoscono la strada e i giovani corrono. Il nostro Paese sta cambiando e noi vogliamo tenere il passo senza lasciare indietro nessuno e valorizzando le relazioni tra le generazioni. Anziani e giovani sono legati da interessi comuni e solo tutti insieme potremo raggiungere la meta".