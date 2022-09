Scontro tra un suv e un camion in Costa Smeralda, un ferito

Un uomo è rimasto ferito in un incidente stradale che si è verificato questa mattina poco dopo le 8 sulla provinciale 59 bis, nei pressi di Baja Sardinia, in Costa Smeralda. L'uomo era alla guida di un Suv che, per cause in fase di accertamento, si è scontrato frontalmente con un camion.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Arzachena e la Polizia. Il ferito, soccorso da un'ambulanza del 118 è stato trasportato all'ospedale di Olbia. Le sue condizioni non sarebbero gravi.