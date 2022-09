La musica antica risuona nel festival "Note Senza Tempo"

Dal 30 settembre al 17 dicembre Sassari ospiterà la quarta edizione del festival internazionale di musica antica "Note Senza Tempo". La manifestazione propone la magia della musica antica, attraverso concerti, convegni e conferenze aperte a professionisti e appassionati, e avrà come teatro principale il complesso monumentale di Santa Maria di Betlem di Sassari che ospiterà tutti i concerti. Appuntamenti sono previsti anche nella chiesa romanica di Nostra Signora della Pazienza a Uri.

"Note Senza Tempo" è organizzato dall'associazione culturale Dolci Accenti con il patrocinio dei Comuni di Sassari e Uri e della Regione autonoma della Sardegna, con il sostegno della Fondazione di Sardegna e della Camera di Commercio di Sassari, che lo supporta attraverso il progetto di promozione turistica e culturale "Salude & Trigu". Sotto la direzione artistica di Daniele Cernuto, il cartellone completo prevede sei concerti, una conferenza e due masterclass.

Tra le novità della IV edizione vi è la partenza del "Note Senza Tempo: Sassari Youth Early Music Festival" dedicato ai giovani talenti e il taglio del nastro dell'Accademia di musica antica Cristóbal Galán, un luogo dove i ragazzi possono studiare la musica antica e la sua prassi esecutiva. A dare l'avvio ufficiale al festival, venerdì 30 settembre, sarà la conferenza "J.S. Bach dal liuto alla chitarra" in programma alle 10:30 nell'Auditorium del liceo musicale "D.A. Azuni" di Sassari in via De Carolis. Il primo concerto sarà sabato 1 ottobre, alle 20:30, nella chiesa di Santa Maria di Betlem, con protagonisti Cipriana Smarandescu al clavicembalo e Andrea Riderelli, voce narrante, docenti dell'Accademia di musica antica "Cristòbal Galán".