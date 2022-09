Notte dei ricercatori a Nuoro nel segno di Alessandra Onida

Tre giornate di divulgazione scientifica a Nuoro, da mercoledì 28 a venerdì 30 settembre, per la Notte europea dei ricercatori. Quest'anno l'evento, organizzato dal Comune e dal Centro Europe Direct, è dedicato alla neuropsicologa nuorese Alessandra Onida, animatrice delle scorse edizioni, scomparsa in questa giorni a seguito delle conseguenze di un grave incidente stradale.

Nutrito il calendario degli appuntamenti: nelle mattinate del 29 e 30 i ricercatori affiancheranno gli studenti nei laboratori delle sedi scolastiche dei quattro istituti comprensivi cittadini; nel pomeriggio del 30, nel centro polifunzionale di via Roma, "La scienza dal vivo" con gli stand dedicati alle varie branche della scienza; sempre nel pomeriggio del 30, nella sala conferenze del centro polifunzionale, i ricercatori discuteranno con il pubblico i loro studi.

Spazio al poi, il 29 e 30, al seminario di Next Generation Nuoro 2030 e a un focus sull'Einstein Telescope con Domenico D'Urso, fisico dell'Università di Sassari, e Davide Rozza, coordinatore scientifico per la candidatura del sito di Sos Enattos di Lula come sede di ET.