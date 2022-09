Lavori all'acquedotto a Sassari,mezza città a secco la notte

Da oggi e fino a sabato 1 ottobre mezza città di Sassari resterà con i rubinetti a secco nelle ore notturne. Le chiusure disposte da Abbanoa sono necessarie per consentire a Enas, l'Ente acque della Sardegna, di eseguire un nuovo intervento di manutenzione straordinaria nelle centrali di sollevamento dell'acquedotto Coghinas 2 che rifornisce di acqua grezza i potabilizzatori di Truncu Reale. I lavori saranno eseguiti mercoledì e giovedì, tra le ore 10 e le 13.

Abbanoa ha approntato, come di consueto, un piano di distribuzione che tiene conto delle scorte nei serbatoi e dei tempi di recupero necessari a ripristinare i livelli quando sarà riavviata la produzione di acqua potabile. Per questi motivi l'erogazione sarà sospesa dalla mezzanotte alle 6 del giorno successivo nei quartieri serviti dal serbatoio di via Milano, alimentato dal potabilizzatore del Bidighinzu con integrazione da Truncu Reale tramite il sollevamento di Ponte Rosello, ossia: Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Tingari, Monte Rosello medio, Sassari 2, Badde Pedrosa, Monte Furru, Valle Gardona e Gioscari.