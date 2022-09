Trovati 90 kg di marijuana sulla provinciale a Nuoro

Novanta chili di marijuana, divisi in diversi sacchi e nascosti in un cespuglio a ridosso della strada provinciale 45, sono stati scoperti dalla Polizia di Stato nelle campagne di Nuoro, in località "Marreri". Una pattuglia della sezione Volanti ha provveduto al sequestro di tutta la droga rinvenuta, che ora sarà sottoposta dalla Polizia Scientifica agli specifici test per stabilire il livello di Thc.

La Questura di Nuoro negli ultimi mesi ha messo in campo un'attività di prevenzione e di repressione del fenomeno del traffico di stupefacenti, in particolare nelle vicinanze degli istituti scolastici, dove interviene con l'ausilio delle unità cinofile della Questura di Oristano e delle pattuglie del Reparto prevenzione crimine della Sardegna.