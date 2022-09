Elezioni:c.sinistra Cagliari,sindaco Truzzu (FdI) ha fallito

(ANSA) - CAGLIARI, 26 SET - Alle ultime elezioni comunali di Cagliari era l'antagonista di centrosinistra dell'attuale sindaco Paolo Truzzu, di FdI. Francesca Ghirra in quell'occasione aveva perso. Ma con il voto di domenica si è presa una bella rivincita: la sua lista Alleanza Verdi e Sinistra è stata determinante per il sorpasso a Cagliari città alla Camera della coalizione di centrosinistra, ottenendo il 10,06%.

E il fatto che i numeri nel collegio del Senato, senza Ghirra, non siano stati gli stessi, indica che, su questa vittoria strettamente cittadina (ma nella Città metropolitana di Cagliari ha vinto il centrodestra) sicuramente c'è il suo zampino.

"Sono numeri che certificano il fallimento della Giunta Truzzu a Cagliari - afferma all'ANSA Francesca Ghirra -. Non c'è da nessuna parte in Italia un sindaco di città capoluogo con queste cifre: meno 10% rispetto al dato nazionale e meno 7 rispetto a quello regionale. Sono percentuali che ci fanno ben sperare per le prossime regionali e per le prossime comunali".

