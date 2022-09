Elezioni: sindaco FdI, caso Cagliari?Assurdo dire bocciatura

(ANSA) - CAGLIARI, 26 SET - "Eviterei di fare confronti tra politiche e amministrative, sono elezioni decisamente differenti come hanno dimostrato anche le ultime comunali e regionali rispetto a quanto emerso dalle consultazioni precedenti". È la risposta all'ANSA del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu (FdI) ai dati che nel capoluogo sardo hanno visto, in controtendenza, il successo del centrosinistra sul centrodestra.

"Parlare di bocciatura mi sembra assurdo - chiarisce - Rispetto alle comunali abbiamo sostanzialmente raddoppiato. E rispetto alle politiche e regionali abbiamo quadruplicato. Ora ci sono altri impegni elettorali, serve che cresca anche la coalizione. Ma il dato cagliaritano è influenzato anche dal fatto che il centrosinistra abbia schierato un candidato molto apprezzato e conosciuto (Francesca Ghirra, ndr)".

Il successo di Fratelli d'Italia?. "Merito di Giorgia Meloni - spiega convinto Truzzu - che ha creduto in questo progetto con una grande visione, credendo anche in una classe dirigente giovane. Molto coerente, parla di problemi reali che gli elettori comprendono bene". (ANSA).