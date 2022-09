Elezioni: in Sardegna centrodestra al 41% ma è boom 5 Stelle

Giorgia Meloni e il centrodestra vincono anche in Sardegna, ma è boom del Movimento 5 Stelle che - a scrutinio quasi ultimato - sfiora il 22% ed è il secondo partito nell'Isola dopo Fratelli d'Italia.

Crolla l'affluenza, al 53,1% (-12%): in pratica un sardo su due non è andato a votare. La coalizione di centrodestra ottiene oltre il 41%, mentre il centrosinistra si ferma al 26,5%. I 5 Stelle sfondano il tetto del 20%, conquistando il 21,7%. Il Terzo polo non raggiunge il 5%, fermandosi a 4,5.



Tra i singoli partiti, FdI conquista il 24%, il M5s il 21,7% mentre il Pd si attesta sul 18,3%. Forza Italia supera l'8% ma scende la Lega (che alle regionali aveva fatto registrare un vero e proprio exploit) con il 6,5%.

Tra le sfide principali, a Cagliari per la Camera il deputato uscente Ugo Cappellacci (centrodestra), conquista il 38% contro il 29% di Andrea Frailis (centrosinistra), deputato uscente del Pd. Nel collegio Sassari-Olbia il centrodestra vince con il consigliere regionale della Lega, Dario Giagoni, che ottiene il 41%, mentre la costituzionalista Carla Bassu (centrosinistra) si ferma al 27% e il senatore uscente del M5s Mario Perantoni al 22%.



Al Senato, nel nord Sardegna l'ex presidente del Senato Marcello Pera (centrodestra) conquista il 41% mentre deputato uscente Gavino Manca (centrosinistra) ottiene il 27% e Marcello Cherchi per il M5s il 22%. Nel sud Sardegna la coordinatrice regionale di FdI, Antonella Zedda per il centrodestra vince con quasi il 40%, mentre l'ex Rettrice dell'Università di Cagliari Maria Del Zompo (centrosinistra) prende il 27,5%; quasi il 22% peer la sindaca di Assemini Sabrina Licheri per i 5 Stelle, sotto il 5% l'ex assessora comunale di Cagliari Claudia Medda (Terzo Polo).