Covid: 1 morto e risalgono ricoveri e quarantene in Sardegna

Un nuovo decesso in Sardegna - un uomo di 70 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari - e 215 casi confermati di positività al Covid, in lieve calo rispetto ai 232 registrati nell'ultima rilevazione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1.170 tamponi con un tasso di positività che passa dall'11,3% al 18,3%. In leggero calo i pazienti nei reparti di terapia intensiva, in tutto 5 (- 1), mentre riprendono a risalire sia i ricoverati in area medica, che diventano 55 (+ 4), sia i casi di isolamento domiciliare (4.198, +67).