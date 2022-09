Travolto da uno scooter mentre attraversa, grave a Cagliari

Grave incidente stradale durante la notte a Cagliari: un 41enne è stato trasportato all'ospedale Brotzu con assegnato un codice rosso.

L'uomo è stato investito da uno scooter condotto da un 40enne.

L'incidente è avvenuto in via Dante, vicino al capolinea della metropolitana di superficie. Lo scooter ha urtato il pedone che stava attraversando la strada. Il guidatore si è subito fermato per soccorrerlo. Sul posto sono poi arrivati gli agenti della polizia municipale e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale.

Il 41enne è stato ricoverato, i medici del Brotzu mantengono riservata la prognosi, ma non sarebbe in pericolo di vita.