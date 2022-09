Auto si schianta contro guardrail, un morto e tre feriti

E' di un morto e tre feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto durante la notte lungo la strada provinciale 70 che collega Sant'Anna Arresi a Teulada.

Ha perso la vita un giovane di 27 anni di origini romene, residente a Teulada. Feriti i tre amici di età compresa tra i 26 e i 29 anni che viaggiavano a bordo dell'auto condotta dalla vittima.

L'incidente, le cui cause non sono ancora state accertate, è avvenuto tra l'1 e le 2. La Bmw condotta dal 27enne e con a bordo gli altri tre giovani stava percorrendo la provinciale, quando il conducente ha perso il controllo. Una violenta sbandata e poi lo schianto contro il guard-rail e la carambola sul muretto di cemento che delimita la carreggiata.

L'impatto è stato violentissimo. Alcuni automobilisti che transitavano nella zona hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e i carabinieri.

Purtroppo per il 27enne non c'è stato nulla da fare, il giovane è morto sul colpo. Gli altri tre feriti sono stati trasportati in ospedale, le loro condizioni non sono gravi. I carabinieri stanno ancora lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.