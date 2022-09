Nel deposito di un odontotecnico 54 kg di droga, arrestato

"Sono un odontotecnico e in questo deposito custodisco il materiale per il lavoro". È la giustificazione fornita da un 27enne di Assemini agli investigatori della Squadra mobile che volevano perquisire un magazzino a Sestu: dentro nascondeva complessivamente 54 chili di droga tra marijuana e hascisc, destinata al mercato del quartiere Marina e del Poetto a Cagliari.

Il giovane è stato arrestato e adesso si trova in carcere a Uta.

L'operazione è stata condotta dagli agenti della Sezione Reati contro il Patrimonio della squadra mobile. I poliziotti tenevano da diverso tempo sotto controllo il 27enne che lavora come odontotecnico. Quasi giornalmente lo vedevano lasciare la sua abitazione ad Assemini e raggiungere il magazzino a Sestu. Ieri hanno deciso di fare scattare il blitz a cui hanno preso parte anche le unità cinofile della Guardia di finanza con i cani Grizzly e Abba.

Il giovane ha cercato di convincere i poliziotti che nel deposito aveva solo gli attrezzi del mestiere, ma dentro gli agenti hanno trovato 38 kg di marijuana, 16 kg di hashish, un bilancino di precisione, una macchina per sottovuoto e ben 13mila euro in contanti, denaro che sarebbe stato guadagnato con lo spaccio.

Altri 7.500 euro sono stati 'fiutati' dal cash dog Grizzly nella sua abitazione di Assemini: erano nascosti nel porta cialde di una macchina per il caffè e in una confezione di tonno in scatola.

La droga venduta avrebbe fruttato oltre un milione di euro.