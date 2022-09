Incendi: fiamme vicino a peschiera Arbatax, in fumo 3 ettari

Un incendio, spinto dalle forti raffiche di vento, si è sviluppato nel primo pomeriggio nella zona industriale di Tortolì e nell'area della peschiera di Arbatax.

Le fiamme, che si sono avvicinate alla pineta vicino alla spiaggia, sono state domate da due elicotteri del Corpo forestale, decollati dalle basi di Farcana e San Cosimo, e da quattro squadre a terra dell'Agenzia Forestas dei cantieri di Baunei, Cardedu e Villagrande.

L'incendio si è avvicinato alle spiagge, all'attività ittica della Cooperativa Pescatori di Tortolì e alla zona industriale della cittadina ogliastrina, ma non ha provocato danni ed è stato spento in circa tre ore. Secondo una prima stima della Protezione civile, sono andati in fumo circa tre ettari di incolti, canneti e seminativi.

Complessivamente sono 25 gli incendi divampati oggi nell'Isola.

I mezzi aerei della flotta regionale sono dovuti intervenire anche a Bosa, Sini, Santadi, Marrubiu, Samatzai e Suni.