Piantagione di canapa sequestrata a Ortacesus

Un piantagione di canapa indiana illegale è stata scoperta e sequestrata dai carabinieri nelle campagne di Ortacesus.

Un agricoltore ha segnalato ai militari la possibile presenza delle piante. È scattata quindi l'ispezione che ha consentito di individuare e sequestrare 205 piante, alte sino a 70 centimetri.

La cannabis era nascosta all'interno di un terreno coltivato a mais. Le piante sono state estirpate e sequestrate insieme al sistema di irrigazione e all'attrezzatura utilizzata per la coltivazione.

Sono in corso le indagini per individuare chi ha realizzato la piantagione.