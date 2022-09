Caminera Noa, inaugurata nuova sede a Sassari

(ANSA) - SASSARI, 24 SET - E' stata inaugurata oggi a Sassari la nuova sede di Caminera Noa, in via Università 18, intitolata al patriota sardo Frantziscu Cilocco.

Nel corso della conferenza stampa di inaugurazione, alcuni tra i dirigenti del movimento hanno illustrato il percorso politico intrapreso dall'organizzazione dagli esordi nel 2017 sino alla plenaria del 24 gennaio scorso, che ha aperto un nuovo corso di rilancio delle lotte per l'emancipazione sociale e per l'autodeterminazione della Sardegna.

A sintetizzare gli obiettivi del movimento è stata la coordinatrice Luana Farina che tra le tante questioni affrontate ha posto l'accento sulla forte presa di posizione del movimento contro l'economia di guerra che "nell'isola - ha sottolineato - si traduce nell'occupazione di oltre 35mila ettari di territorio occupati dai tre poligoni militari più grandi d'Europa dove si addestrano la Nato e gli eserciti di mezzo mondo procurando malattie, inquinamento, povertà e spopolamento. La Sardegna è una terra di pace e dovrebbe poter decidere senza essere coinvolta in nessun gioco di guerra". (ANSA).