Padel: sfida fra 200 atleti al Torneo Città di Sassari

Sono più di duecento gli atleti che domani e domenica impugneranno le racchette per conquistare la vittoria al secondo Torneo "Città di Sassari" di padel. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Sassari, si svolgerà sui campi dello "Sporting Padel Sassari" di via Milano 26, e avrà anche un risvolto sociale, con il "Progetto PadelAbile", finalizzato alla inclusione delle persone con disabilità, e alla beneficenza. Al torneo, organizzato dalle associazioni "A tutto Padel" e Asd Sporting Padel Sassari, sarà infatti abbinata una lotteria il cui ricavato sarà donato interamente alla cooperativa Edupè.

Gli atleti si sfideranno in un torneo maschile, uno femminile e uno junior (under 14). Inoltre per il Progetto PadelAbile un gruppo di ragazzi con disabilità assistiti dalla cooperativa sociale Edupè si cimenteranno in una prova immaginata ad hoc per dar loro la possibilità di praticare il padel, oltre ogni barriera.