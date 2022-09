Gdf: il generale Bolognese è il nuovo comandate regionale

(ANSA) - CAGLIARI, 22 SET - Cambio al vertice dalla Guardia di finanza della Sardegna. Il generale, Gioacchino Angeloni lascia l'incarico di comandate regionale della Sardegna dopo quattro anni e al suo posto subentra il generale Claudio Bolognese. Questa mattina al Comando di viale Diaz si è tenuta la cerimonia di avvicendamento, presieduta dal comandate Interregionale dell'Italia Centrale della Gdf Andrea De Gennaro, presenti tra gli altri i Questori di tutta la Sardegna, il comandate regionale dei carabinieri, il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, la vicepresidente dalla Giunta Regionale, Alessandra Zedda.

La cerimonia è stata anche l'occasione per tracciare un bilancio dei quattro anni di comando nel corso dei quali è stata scoperta l'assegnazione irregolare di appalti per quasi 100milioni di euro, segnalati alla Corte dei conti danni all'orario per 200 milioni di euro, per i quali sono state denunciate 411 persone, mentre altre 174 sono state deferite per reati contro la pubblica amministrazione, 91 i pubblico ufficiale denunciati per peculato, corruzione e abuso d'ufficio. Importante il lavoro svolto sulla verifica del reddito di cittadinanza con 957 denunciati. Sul fronte della lotta allo spaccio sequestrate 14 tonnellate di droghe, 720 i denunciati e 238 gli arrestati.

Nel suo discorso il generale Angeloni ha ricordato i suoi quattro anni trascorsi ringraziando i militari e le istituzioni per il lavoro svolto e la collaborazione, e i sardi per "il prezioso dono dell'amicizia che accompagnerà per sempre la mia vita. Di questo ringrazio dal profondo del cuore. A si biri".

(ANSA).