Cinema: ultimo film di Naitza unico sardo a Festa di Roma

Era l'agosto del 1967 quando una produzione "all stars" - protagonisti Elizabeth Taylor e Richard Burton, regia di Joseph Losey, sceneggiatura di Tennessee Williams, musica di John Barry, il commediografo Noel Coward fra gli interpreti - si insediava in un angolo incontaminato della Sardegna, vicino ad Alghero, per dare inizio alle riprese del film "La scogliera dei desideri" (nell'originale "Boom").

Perché un film prodotto con budget altissimo per l'epoca, sotto l'ombrello dello Studio Universal, e che aveva tutte le carte in regola per diventare un successo internazionale, fu invece uno storico flop al botteghino? "La risposta - spiega il regista Sergio Naitza, che intorno a quel film ha girato un suggestivo backstage in cartellone alla 17/a edizione della Festa del Cinema di Roma - è nei piccoli e grandi dettagli inediti che emergono dall'intrigante ritorno su quel set, nella scogliera di Capo Caccia, ritrovando le tessere di un puzzle complesso e sorprendente: le memorie e gli aneddoti dei protagonisti superstiti, intrecciate ai ricordi della gente del posto che fu coinvolta nella lavorazione del film; le potenti suggestioni di una location selvaggia e unica, dove venne costruita e poi distrutta un'incredibile villa a strapiombo sul mare e che per tre mesi ospitò la coppia di divi più acclamata del pianeta".

Si chiama "L'estate di Joe, Liz e Richard" il film documentario che sarà presentato in anteprima assoluta alla Festa del Cinema di Roma. Il film, prodotto da Karel con il contributo di Mic, Regione Sardegna, Fondazione di Sardegna, Fondazione Sardegna Film Commission, Fondazione Alghero, Società Umanitaria - Cineteca Sarda, Europa Cultura ed Erich Jost Productions, indaga sull'affascinante produzione hollywoodiana girata nell'estate del 1967 a Capo Caccia, accolta pochi mesi dopo nelle sale cinematografiche di tutto il mondo da un sonoro flop, uno dei più clamorosi e imprevedibili della storia del cinema.

Firma la fotografia del film Luca Melis, le musiche originali sono di Romeo Scaccia, il montaggio è di Rossana Cingolani con Sergio Naitza, le animazioni di Bruno D'Elia. Nel cast del film, girato fra la Sardegna con interviste realizzate in varie sedi internazionali - da Roma a Parigi, da Londra a Los Angeles e Baltimora - ci sono anche il regista John Waters, il critico cinematografico Michel Ciment, Patricia Losey moglie del regista Joseph Losey, il fotografo di Elizabeth Taylor Gianni Bozzacchi, l'attrice Joanna Shimkus, il produttore Valerio de Paolis, il gioielliere Gianni Bulgari, il compositore e musicista Viram Jasani, e Giulia Naitza che ha il ruolo di una guida turistica incaricata di portare un gruppo di turisti stranieri alla scoperta di Capo Caccia, dove il film venne girato.