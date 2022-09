Università: Notte ricercatori a Sassari, eventi per 4 giorni

Anche quest'anno l'Università di Sassari aderisce al progetto Sharper - Notte europea dei Ricercatori, promosso dalla Commissione europea per diffondere la cultura scientifica. L'Ateneo organizza una serie di eventi in città e nel territorio, attraverso forme varie e originali di interazione con la cittadinanza, gli studenti delle scuole, le famiglie e tutti i curiosi di scienza: exhibit, laboratori interattivi e ludici, workshop, dibattiti, caffè aperitivi scientifici e altre iniziative, dal 26 settembre all'appuntamento principale del 30 settembre prossimo, negli spazi del Polo Universitario del "Quadrilatero", in viale Mancini.

Già questa settimana sono previsti tre eventi di avvicinamento: domani il giardino del Museo Sanna ospiterà, con inizio alle 18,30, "Thignica project open conference", incontro sulla missione archeologica italiana in Tunisia; il 23 settembre nella sede dell'ente Parco dell'Asinara a Porto Torres, si terrà, dalle 11, il workshop "Biodiversità, transizione ecologica e parchi naturali", e poi nel pomeriggio a Villa Mimosa si svolgerà una tavola rotonda su "Verde urbano e clima a Sassari: il ruolo dell'Università insieme a cittadini e associazioni".

Dal 26 settembre sono previste diverse iniziative, anche a Tempio Pausania, Nuoro, Olbia. Il 30 settembre sarà la notte dei ricercatori, con una serie di appuntamenti al Polo Universitario del Quadrilatero, in viale Mancini, a Sassari.