In casa una pistola, munizioni e droga, arrestato un 70enne

In casa non nascondeva solo droga, ma anche un pistola calibro 7,65, otto cartucce a pallettoni, 100 cartucce a pallini e un rivelatore Gps. Lo hanno scoperto i carabinieri della Compagnia di Villacidro che, con la collaborazione dei Cacciatori di Sardegna, hanno portato a termine un'ampia operazione antidroga. In manette per detenzione e spaccio di droga e detenzione illegale di armi e munizioni è finito un 70enne, già noto alle forze dell'ordine.

L'uomo è stato fermato per un controllo lungo la provinciale 61 ed è stato perquisito. I militari hanno così trovato alcune dosi di cocaina. L'ispezione è stata poi estesa alla sua abitazione dove sono stati trovati altri 55 grammi di cocaina, la pistola e le munizioni.