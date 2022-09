Grillo: madre di Ciro testimonia in aula per un'ora

(ANSA) - TEMPIO PAUSANIA, 21 SET - È durata un'ora esatta la deposizione di Parvin Tadjk, moglie di Beppe Grillo e mamma di Ciro, uno dei giovani imputati a Tempio Pausania per violenza sessuale di gruppo su due ragazze, che sarebbe avvenuta nel luglio 2019 nella villetta della famiglia Grillo, a Porto Cervo, in Costa Smeralda.

Chiamata a testimoniare in aula dal procuratore Gregorio Capasso, la donna ha lasciato il tribunale senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti e nessuno commento sulla deposizione. La mamma di Ciro Grillo, che la notte dei fatti dormiva nella casa accanto a quella dei ragazzi incriminati, aveva già dichiarato agli inquirenti nel corso delle indagini di non aver sentito o visto nulla di anomalo.

L'udienza prosegue con le deposizioni degli ultimi due testi, due dei quattro baristi del locale dove i ragazzi si erano recati la mattina del 17 luglio 2019. Gli altri due baristi sono assenti giustificati e saranno sentiti in una prossima udienza.

Sono state già sentite le testimonianze della colf, di un'amica di Tadjk e delle due farmaciste dove una delle due ragazze, la studentessa italo-norvegese, sarebbe andata la mattina dopo il presunto stupro per acquistare la pillola del giorno dopo. (ANSA).