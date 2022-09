Il Circo Maccus riconosciuto di rilevanza nazionale

(ANSA) - CAGLIARI, 20 SET - Fare circo oggi, sostenere le complessità di un mondo che a prima vista può sembrare desueto e retrò, è una grande sfida che si compie nel nome dell'arte e della creatività. Arriva così un importante riconoscimento per il Teatro Circo Maccus di Virginia Viviano che, dopo oltre un ventennio di attività in Sardegna e in molteplici città italiane, viene ammesso dal Ministero della Cultura tra gli organismi circensi di rilevanza nazionale.

"Per me il Circo è il grande contenitore in cui tutta l'arte è possibile, dalla pittura al teatro, dalla danza alle arti visive" afferma Viviano, regista, attrice e fondatrice del Teatro Circo Maccus. Laureata al DAMS di Bologna, diplomata alla "Galante Garrone" e specializzata in tecniche circensi - discipline aeree con perfezionamento in Francia, (Cirque Baroque) Spagna (Burgo) Belgio (Espace Catastrophe), America Latina (Cico Criollo), Viviano ha trasformato la sua vita in un circo e nel circo la sua vita. "Il mio circo nasce dall'ascolto del presente, dai sentimenti e dalle relazioni che si muovono intorno alla sua organizzazione e rappresenta il più grande esercizio di libertà che io possa immaginare." Dopo aver viaggiato per anni nel camper Maccus, più di recente Virginia Viviano ha equipaggiato, a Sant'Isidoro, un ampio spazio all'aperto con trapezi aerei, trampolino elastico, pista e attrezzi per le acrobazie, un'enorme altalena e tutto l'occorrente per ospitare piccole produzioni come quella di Marta Proietti Orzella per Abaco Teatro, che il 30 settembre proporrà lo spettacolo per bambini "E se i topolini scoprissero i tombini?" (ore 18, costo 5 euro), e per fare attività formativa e laboratoriale come le Notti e le Domeniche volanti, che hanno ottenuto grande successo durante l'estate.

L'attività formativa è infatti un momento fondamentale nel calendario del Circo Maccus, che anche quest'anno riproporrà i corsi di teatro e circo per bambini e famiglie al Teatro Si'e Boi di Selargius, (martedì e giovedì dalle 17 alle 18:30).

E il Comune di Cagliari sostiene la rassegna di spettacoli e attività organizzata da Circo Maccus in più spazi cittadini, dal 21 al 25 settembre. Si parte con due giornate dedicate ai bambini. Mercoledì 21 e giovedì 22 settembre al Parco dell'ex Vetreria di Pirri, alle 17 inizierà il Baby Circo Maccus: laboratori di circo, clownerie e giocoleria in cui apprendere, divertendosi, i fondamenti di queste arti. "I bambini sono i primi interlocutori delle fantasticherie che la compagnia mette in scena e diventano spesso la fonte di ispirazione, gioia ed entusiasmo che nutre il nostro lavoro", dichiara Virginia Viviano. (ANSA).