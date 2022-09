Anteprima per nuova produzione del Teatro dallarmadio

(ANSA) - CAGLIARI, 20 SET - "Il concerto in una stanza la sinfonia degli ultimi". E' il nuovo spettacolo del Teatro dallarmadio che debutta in anteprima il 20 settembre a casa Saddi, a Pirri (Cagliari).

La drammaturgia è di Fabio Marceddu e Antonello Murgia, entrambi anche in scena con Cristiana Cocco.

Murgia firma anche regia, impianto scenico e musiche suonate dal vivo.

La prima nazionale è in programma il 23 settembre al Teatro degli Atti, a Rimini, in occasione della 20/a edizione del Concorso rassegna "Le voci dell'anima", festival ideato e diretto da Maurizio Argan e Alessandro Carli.

"Questo è un concerto spettacolo dove il femminile e il maschile si confondono, al di là delle confezioni cataloganti, dove il dolore lancia l'amo nell'immensità del mare - spiega Antonello Murgia - la forza bruta delle onde non può affondare un tappo di sughero che galleggia. Così i due attori/attrici danzano galleggiando, nella tempesta, e ridono".

Lo spettacolo nasce nel 2016, ma questo riallestimento è una nuova produzione. Marceddu e Murgia lanciano un invito: "Chi volesse diventare co-produttore ed apparire nei prossimi crediti in locandina come mecenate può sostenerci con un contributo minimo". (ANSA).