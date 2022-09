Agenzia Dogane e Comune di Sassari contro la contraffazione

(ANSA) - SASSARI, 20 SET - Il Comune di Sassari e l'Agenzia delle accise dogane e monopoli hanno siglato un protocollo d'intesa per intensificare la lotta alla commercializzazioni dei prodotti contraffatti.

Il protocollo ha valenza triennale e rinnova un'intesa simile già attiva negli anni passati. Con il nuovo accordo la Polizia locale e l'Adm lavoreranno fianco a fianco nei controlli: gli agenti si occuperanno degli aspetti amministrativi, mentre i funzionari dell'Agenzia opereranno tutte le verifiche riguardo alla veridicità dei marchi e delle certificazioni, della provenienza della merce e del rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza che riguardano i prodotti posti in vendita.

Il protocollo prevede anche l'istituzione di un tavolo di lavoro permanente per il monitoraggio, l'analisi e la pianificazione degli interventi sul territorio. "Sono particolarmente lieto di procedere al rinnovo del protocollo in tema di contrasto alla contraffazione e tutela della salute dei consumatori, con il Comune di Sassari", commenta il direttore territoriale Adm Sardegna, Roberto Chiara, che ha firmato l'intesa con il sindaco Nanni Campus.

"Questo è stato il primo protocollo stipulato con la collaborazione del Comune di Sassari, in Sardegna, il quale ha portato dei buoni risultati con alcune azioni mirate effettuate in questo biennio. Sono certo che nel prossimo triennio lavoreremo proficuamente per limitare quanto più possibile questi fenomeni salvaguardando il tessuto produttivo sano sul territorio", ha concluso. (ANSA).