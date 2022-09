West Nile: nuovo caso nell'Oristanese, il 5/o in Sardegna

Nuovo caso di Febbre del Nilo nell'Oristanese. Stavolta il contagio, secondo la comunicazione del dipartimento di prevenzione della Asl, è stato segnalato a Riola Sardo. Secondo quanto appreso dall'ANSA si tratta di una donna che si trova ricoverata in Medicina al all'ospedale San Martino per alcuni sintomi di natura neurologica.

Si tratta del quinto caso di West Nile Virus in Sardegna dopo i quattro già confermati dal monitoraggio dell'Iss lo scorso 15 settembre.

Il sindaco di Riola Sardo Lorenzo Pinna ha emesso un'ordinanza che impone, "di evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea". Nel frattempo il Comune ha proceduto alla disinfestazione contro le zanzare con una ditta specializzata.