Vaccini: Oristano, al via prenotazioni per nuovi bivalenti

Anche a Oristano è possibile da oggi prenotare attraverso la piattaforma di Poste italiane i vaccini bivalenti, sviluppati per contrastare sia il ceppo originario del virus Sars CoV-2, sia la variante Omicron.

I nuovi vaccini saranno somministrati a partire da giovedì 22 settembre nell'ambulatorio vaccinale di Oristano (via Carducci, 35), aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13 ,e il martedì e il giovedì, dalle 15 alle 18.

La somministrazione della nuova formulazione è raccomandata a tutti i soggetti di età pari o superiore ai 60 anni, a quelli dai 12 anni in su con elevata fragilità o in attesa di ricevere la prima dose di richiamo (terza dose), agli operatori sanitari ed al personale e agli ospiti delle strutture residenziali per anziani.

Il vaccino può essere somministrato solo se sono trascorsi almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo (terza dose) o dall'ultima infezione successiva al richiamo (data del test positivo). Ad eccezione delle donne in gravidanza, per le quali non è necessario prenotare, per le altre categorie a cui è raccomandato il vaccino bivalente l'accesso alle vaccinazioni sarà effettuato esclusivamente previa prenotazione attraverso la piattaforma di Poste italiane, tramite il portale prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, gli sportelli automatici Atm Postamat, il numero verde 800 00 99 66 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20) o i portalettere.