Un chilo di marijuana in casa, arrestato a Olbia

Un 40enne di origine marocchina, residente a Olbia, è stato arrestato dalla Guardia di finanza perché trovato in possesso di un chilo di marijuana, nascosta nel suo appartamento.

I finanzieri del Gruppo di Olbia, guidati dal capitano Carlo Lazzari, sono arrivati allo spacciatore al termine di indagini partite da operazioni di controllo nella zona del parco "Fausto Noce". Qui i militari hanno notato un'intensa attività di spaccio di droga, che veniva venduta a studenti e giovanissimi.

L'attenzione delle Fiamme gialle si è quindi concentrata su un appartamento della zona, a poche decine di metri dal parco, dove c'era un continuo via vai di ragazzi.

La segnalazione dei cani antidroga Joy, Betty e Semia, fin dall'uscio della casa, e precedenti di polizia per reati specifici di droga della persona che abita nell'appartamento, hanno spinto i finanzieri a perquisire l'abitazione. Qui è stata trovata la marijuana, nascosta nel cassettone dell'avvolgibile di una finestra che dava sulla strada principale. Sono stati trovati anche 2mila euro in banconote e gli strumenti utilizzati per il confezionamento delle dosi.

L'uomo è stato arrestato e dopo la convalida gli è stato imposto l'ordine di firma.