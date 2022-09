Travolto sulle strisce, muore 5 giorni dopo in ospedale

È morto dopo cinque giorni di ricovero nel reparto di Rianimazione del Brotzu, Gianluca Tolu, il 45enne di Cagliari travolto da un'auto pirata, nella notte tra mercoledì e giovedì della scorsa settimana mentre attraversava sulle strisce in via Is Mirrionis a Cagliari.

L'automobilista, una 26enne, si era poi costituita in Questura qualche ed era stata denunciata per lesioni gravissime e omissione di soccorso. Adesso è scontato che l'accusa cambierà in omicidio stradale.

Tolu stava attraversando quando è stato travolto Citroen C1 condotta dalla giovane che non si era fermata per soccorrerlo. A fare scattare l'allarme alcuni residenti. Sul posto arrivarono gli agenti della municipale e la squadra mobile, visto che inizialmente non sembrava un incidente stradale, ma un pestaggio. Solo dopo i primi rilievi, si ebbe la certezza dell'investimento e scattarono le ricerche dell'auto pirata e di chi era alla guida. La giovane qualche ora dopo si presentò in Questura e fu denunciata e le fu sequestrata l'auto. Oggi purtroppo il 45enne è morto.