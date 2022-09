Tennis: il Tc Cagliari ingaggia il 24 al mondo Cerundolo

Una star del tennis internazionale per il Tennis Club Cagliari che disputerà quest'anno il campionato di A2: ingaggiato dal circolo di Monte Urpinu il numero 24 al mondo Francisco Cerundolo.

L'argentino ha giocato nei giorni scorsi con la sua Nazionale proprio contro l'Italia in Coppa Davis perdendo il match con Janik Sinner in tre set.

Un anno d'oro per Cerundolo, esploso a Miami (ha battuto anche Tiafoe), fermato in semifinale da Ruud. A luglio ha vinto il suo primo trofeo Atp a Bastad con vittime illustri come lo stesso Ruud e Carreno Busta. Semifinali ad Amburgo (Atp 1000) battuto dall'azzurro, poi vincitore del torneo, Musetti. E quindi miglior ranking in classifica con il 24/o posto.

Con lui a Cagliari anche il fratello Juan Manuel, 120/ nella classifica Atp. "Il discorso con l'Argentina e in generale con il Sud America - spiega all'ANSA la consigliera del Tc Lodovica Binaghi - si è aperto da tempo. Noi stiamo diventando una base per i giocatori che vengono a disputare tornei in Europa. Per Francisco il tesseramento risale agli inizi dell'anno. Avevamo con noi già il fratello, ora si è aggiunta questa possibilità.

Un acquisto importante perché Francisco potrà allenarsi qui e, impegni nei tornei permettendo, anche giocare qualche partita.

Ma a noi interessa che possa essere esempio e ispirazione per i tanti giovani che praticano questo sport".

In squadra anche il connazionale Roman Andres Burruchaga e l'italo-argentino Juan Pablo Ficovich, anche se l'ossatura rimane composta dai sardi Nicola Porcu, Alberto Sanna, Paolo Emilio Cossu Floris e Mattia Secci, ai quali a turno si aggiungerà uno straniero (non è permesso schierarne più di uno per giornata). Nel team anche il belga Julien Cagnina e lo spagnolo Bruno Pujol Navarro. "Per i nostri ragazzi - spiega il direttore tecnico Martin Vassallo Arguello - la Serie A2 sarà un impegno molto duro, ma come detto il risultato conta poco.

L'importante è la loro formazione come giocatori, che passa anche dal coinvolgimento nel programma di atleti di alto livello che, indipendentemente dalla loro presenza in campionato, sono parte del nostro progetto e lo saranno sempre di più.

L'intenzione è di coinvolgerli con una frequenza ancora maggiore".

Club ambizioso anche nell'A2 femminile con l'argentina Nadia Podoroska, n.62 Wta nel 2021. Insieme a lei è entrata in formazione anche la connazionale Jazmin Ortenzi, mentre sono state confermate la greca Despina Papamichail, Nuria Brancaccio, Gabriela Ce, Georgia Craciun, Julia Riera e le tre ragazze provenienti dal vivaio Barbara Dessolis, Marcella Dessolis e Beatrice Zucca.