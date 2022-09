Modella denuncia, costretta a prostituirmi sotto effetto cocaina

(ANSA) - MILANO, 19 SET - Una modella internazionale ha denunciato nei giorni scorsi alla Procura di Milano di essere stata costretta a prostituirsi, sotto l'effetto di cocaina e benzedrine, da un pr del capoluogo lombardo.

"Sono vittima delle minacce e della droga. Mi ha somministrato benzedrina - ha raccontato nella denuncia la giovane donna - Ho una lesione al naso, per la cocaina. Mi ha convinto a filmare i nostri rapporti sessuali: ha minacciato di inviare i video alla mia famiglia. Ho avuto rapporti sessuali con altri uomini, in sua presenza: mi ha obbligato a prostituirmi. Ha organizzato feste a base di droga e sesso... Io sono disposta a indicare i nomi di ogni persona coinvolta".

La ragazza ha origini italiane e nel marzo del 2021 aveva deciso di venire a Milano per avviare la procedura della cittadinanza. "Una conoscente mi ha fatto il nome di quest' uomo", attivo anche come pr nel circuito delle modelle, e la giovane donna aveva deciso di soggiornare da lui, in un appartamento a pochi metri da un'agenzia di casting. Ne era nata una relazione. "Dopo pochissimo tempo, sono diventata completamente dipendente da lui... Si tratta di una persona ossessionata dal sesso. Io ero disposta a tutto - ha raccontato -. Lo assecondavo in ogni richiesta anche quando mi convinceva a compiere atti che mai avrei pensato di fare...". Trascorrono i mesi tra Milano e Porto Cervo. "Ha cominciato a picchiarmi e minacciare di rivelare che mi drogavo. Ero sotto ricatto. Un giorno mi ha detto di aver fatto sesso con me tutta la notte, ma ero così stordita che non riuscivo a ricordare niente". La ragazza ha quindi deciso di andarsene dall'Italia dopo aver presentato denuncia tramite un legale. (ANSA).