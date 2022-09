L'Ufficio relazioni con il pubblico cambia sede da martedì 20

(ANSA) - SASSARI, 19 SET - Da martedì 20 settembre l'Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) dell'Aou di Sassari cambia sede, trasferendosi dal piano terra dell'ospedale Santissima Annunziata al piano terra del Palazzo Rosa, in via Monte Grappa.

L'accesso al Palazzo Rosa, come per altri servizi dell'Aou, è consentito dal cancello all'incrocio tra via Monte Grappa e via Padre Manzella esibendo il green pass e indossando la mascherina.

L'Urp è aperto tutte le mattine, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13, e il pomeriggio, il martedì e il giovedì dalle ore 15.30 alle 17.

Il personale sarà raggiungibile anche telefonicamente ai numeri 079.2645614 - 638 e tramite e-mail agli indirizzi urp@aouss.it e urp@pec.aou.ss.it. (ANSA).