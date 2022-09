Chiesa: Don Farci nuovo preside facoltà teologica Sardegna

La Diocesi di Cagliari ha accolto con grande gioia la scelta promossa dalla Conferenza Episcopale Sarda, approvata dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, di individuare don Mario Farci, quale successore del gesuita padre Francesco Maceri, alla guida della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna.

Si tratta del primo presbitero diocesano a ricoprire tale carica, a partire dalla fondazione dello stesso Centro accademico, nel 1927, ed è anche il primo sardo in assoluto ad avere questo incarico, sia per ciò che riguarda il periodo in cui la Facoltà si trovava a Cuglieri, fino al 1970, e sia nell'attuale sede di Cagliari.

Con il nuovo Preside diocesano, pertanto, la Compagnia di Gesù dopo 95 anni non esercita più la direzione della Facoltà.

Tuttavia, oltre a proseguire nel suo impegno didattico e amministrativo, da quest'anno, come previsto dai nuovi Statuti, la Compagnia assume la responsabilità della Facoltà insieme alla Conferenza Episcopale Sarda e a supporto di quest'ultima.

Il nuovo Preside si insedierà ufficialmente in occasione dell'inaugurazione del nuovo Anno Accademico della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, che si terrà martedì 18 ottobre 2022, preceduta alle 17 dalla Messa presieduta dal Gran Cancelliere e concelebrata dai vescovi sardi nella chiesa Cristo Re a Cagliari.

Don Mario Farci è impegnato in Diocesi con diversi incarichi, l'ultimo in ordine di tempo: referente diocesano del Cammino sinodale. Già direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose dal 2010 al 2020, il presbitero è inoltre delegato arcivescovile per l'Ufficio diaconato permanente e ministeri Istituiti dal 2004, cappellano presso la casa di cura Sant'Antonio a Cagliari, direttore dell'Ufficio per l'Ecumenismo e il Dialogo.