Carabinieri: operativa nuova caserma per i militari a Fonni

I militari della stazione carabinieri di Fonni, dopo alcuni mesi passati nella caserma di Pratobello, tornano in paese nella nuova sede ristrutturata di via Grazia Deledda, occupata fino a qualche anno fa dalla Polizia stradale. In questi mesi i militari hanno comunque ricevuto i cittadini presso un ufficio messo a disposizione dall'amministrazione comunale.

"Grazie a una sinergica collaborazione con la Prefettura di Nuoro, la proprietà dell'immobile e la stessa amministrazione comunale, è stato possibile riportare i militari nella loro sede naturale al centro del paese", dicono dal Comando provinciale di Nuoro.