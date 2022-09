Arriva un milione e mezzo per gli impianti sportivi a Nuoro

La piscina di via Lombardia a Nuoro sarà ammodernata e un altro impianto sportivo sarà realizzato con i fondi del Pnrr. Il Comune del capoluogo barbaricino è beneficiario infatti di un finanziamento di un milione e mezzo di euro del Piano di ripresa e resilienza, alla voce "Sport e inclusione sociale".

In particolare, 900 mila euro sono stati finanziati per la realizzazione di un nuovo polo sportivo all'aperto all'interno dell'ex artiglieria, composto da campi da gioco polivalenti per basket, volley e calcetto, campi da tennis, e dalle relative strutture di servizio. Il secondo intervento, finanziato con 600 mila euro, riguarda invece lavori di ammodernamento ed efficientamento energetico della piscina comunale di via Lombardia. "Stiamo sfruttando nel migliore dei modi le opportunità offerte dal Pnrr - ha dichiarato il sindaco Andrea Soddu -. Questo e gli altri finanziamenti che abbiamo già ottenuto grazie a progetti realizzabili nel breve periodo, ci consentono di rendere moderna la nostra città, dotandola di strutture sportive moderne e di grande rilevanza sociale, il tutto senza gravare sul bilancio comunale". "La promozione dello sport come strumento di inclusione sociale - ha aggiunto l'assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Beccu - è uno dei capisaldi della nostra azione amministrativa. Agli impianti che abbiamo già realizzato se ne aggiungeranno altri per incentivare sempre di più la pratica sportiva".