Con l'auto contro un palo, 50enne muore in rianimazione

È morto dopo un giorno di agonia Antonello Uleri, il 50enne di Bono che ieri mattina si era schiantato con la sua auto contro un palo dell'illuminazione pubblica, al centro del paese del Goceano, nel nord Sardegna.

Uleri, che era stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Francesco di Nuoro, è morto questa mattina nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni si erano aggravate ieri sera, tanto che in nottata era stato sottoposto a un intervento chirurgico per cercare, invano, di salvargli la vita.