Energia: in Gallura maggiori rincari anche per alimentari

Prezzi di energia elettrica, gas e altri combustibili alle stelle. La Sardegna risulta tra le regioni meno tartassate d'Italia. Ma gli aumenti sono comunque pesanti. la Gallura è la provincia che paga di più con una impennata del 73,6 per cento. Poi c'è Sassari (quarta in Italia per i minori rincari) a +64,7%. È quindi Cagliari quinta con un più 66,4%).

Il rincaro nazionale ad agosto è stato del 76,4%, con una stangata a famiglia pari in media a 1030 euro su base annua. È lo studio dell'Unione Nazionale Consumatori che ha stilato la classifica nazionale dei rincari elaborando gli ultimi dati Istat relativi al mese di agosto.

Sempre la Gallura è l'area con i maggiori aumenti nel settore alimentati e bevande analcoliche: l'inflazione è cresciuta dell'11, 8 per cento. Poco sotto c'è Sassari con l'11,7 per cento. Cagliari si ferma invece al 10,2 per cento.