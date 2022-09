Elezioni: Fico e Renzi sbarcano a Cagliari per campagna voto

In vista del voto di domenica 25 settembre sbarcano quasi in contemporanea in Sardegna il presidente della Camera ed esponente del Movimento Cinquestelle Roberto Fico e il leader di Italia Viva, Matteo Renzi per una campagna elettorale che lo vede alleato con Azione di Carlo Calenda.

Fico sarà domani a Cagliari con tutte le candidate e i candidati di M5s Sardegna per incontrare i cittadini sardi: alle 12.00 a Marina piccola, Prima fermata del lungomare Poetto, poi alle 15 evento al Convento San Giuseppe (Via Paracelso, per un incontro su "Dall'insularità alla questione sociale: un programma progressista per l'Italia e la Sardegna" e quindi alle 16.30 al banchetto di piazza Costituzione.

Unica tappa, invece, per Matteo Renzi che, sempre a Cagliari, incontrerà i suoi sostenitori a Palazzo Doglio per un evento dal titolo "La Sardegna sul serio".

Intanto, secondo quanto appreso, non è previsto l'arrivo nell'Isola del presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi né del leader di M5s Giuseppe Conte. Ancora in forse una visita last minute per il leader di impegno Civico, Luigi di Maio.