Container e auto in fiamme in zona industriale Sassari

Un devastante rogo è divampato durante la notte nella zona industriale di Predda Niedda a Sassari. In fiamme un container di rifiuti e alcune auto abbandonate. Il rogo, le cui cause non sono state ancora accertate, è divampato intorno alle 5.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Sassari che hanno lavorato diverse ore per domare le fiamme ed evitare che si propagassero ad altre strutture nella zona. Non si registrano feriti.