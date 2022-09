Settimana mobilità: futuro di Cagliari sempre più elettrico

Futuro della mobilità nella Città metropolitana di Cagliari sempre più elettrico. E anche i percorsi proposti dalla Settimana Europea della Mobilità 2022, in programma sino al 22 settembre, vanno in quella direzione: gli itinerari dei laghi di Corongiu e Gutturu Mannu prevedono l'uso esclusivo di auto e bici che si ricaricano a una presa della corrente.

La 21/a edizione sarà incentrata sul tema "Migliori connessioni". Il calendario della Città Metropolitana includerà un convegno sulla governance del Trasporto Pubblico Locale e due escursioni guidate. Il primo appuntamento domenica con un'escursione dai giardini di via Austria a Quartu ai laghi di Corongiu.

Una seconda escursione, in programma giovedì 22 settembre, partirà da piazza del Popolo a Pula con destinazione parco del Gutturu Mannu. I partecipanti saranno accompagnati da guide esperte e avranno modo di scoprire il territorio attraverso l'utilizzo combinato di differenti mezzi di trasporto sostenibile, elettrici.

Martedì 20 settembre nel Palazzo Regio di Cagliari, si terrà il convegno sul tema "La governance del Trasporto Pubblico Locale.

I modelli organizzativi e gestionali", con gli interventi, tra gli altri, di Paolo Canonico, esperto di modelli di governance del TPL dell'Università degli Studi di Napoli, e di Luca Tosi, direttore generale dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia. Il programma è stato presentato dall'assessore comunale al traffico Alessio Mereu, dal consigliere delegato alla Mobilità Antonello Floris e dal rappresentante di Legambiente Ahmed Naciri.

Altre iniziative nell'ambito della Settimana della Mobilità saranno promosse dai Comuni di Cagliari, Sinnai, Sarroch, Capoterra e Quartu Sant'Elena, in collaborazione con le associazioni Fiab Cagliari, Amici della Bicicletta, Fancy Women Bike Ride (domenica pedalata al femminile) cooperativa Sant'Elia e Cagliari Calcio: prevista per sabato 17 una pedalata rossoblù per andare allo stadio in occasione della partita con il Bari.