Sanità: eventi e iniziative per donazione midollo osseo

Eventi, manifestazioni e iniziative in diversi centri della Sardegna con l'obiettivo di informare correttamente tutti i giovani tra i 18 e i 35 anni sulla donazione delle cellule staminali emopoietiche e di consentire l'arruolamento di nuovi donatori.

"Non c'è due senza te. Fai la tua parte" è il motto scelto dal Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (Ibmdr) che ha proposto la Settimana nazionale dedicata alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche "Match it Now", che si terrà, anche in Sardegna, dal 17 al 25 settembre.

Al Centro donatori del Binaghi di Cagliari si terranno open day martedì 20 e mercoledì 21, dove gli operatori del Centro saranno a disposizione per dare informazioni sul tema e inviteranno i giovani ad iscriversi al registro, mentre nel centro del Brotzu ci sarà una settimana di sensibilizzazione a partire dal 17 settembre e a Muravera il Centro sarà aperto nelle mattine dal 19 al 21.

L'obiettivo è invitare i giovani tra i 18 e 35 anni di età ad iscriversi al registro italiano donatori midollo osseo (IBMDR), attraverso un semplice prelievo di sangue o la raccolta di un campione di saliva.

L'evento nazionale, promosso dal Ministero della salute, Centro Nazionale Trapianti, Centro Nazionale Sangue, dalla Federazione Admo, dalla Federazione AdoceS e dall'associazione Adisco, è stato creato in concomitanza con l'evento Internazionale "World Marrow Donor Day" (WMDD), che si celebrerà in tutto il mondo il 17 settembre.

Il World Marrow Donor Day, nato nel 2014, è una giornata di sensibilizzazione legata alle tematiche di donazione e trapianto, che si rivolge al pubblico e alle istituzioni.

L'evento sarà celebrato in più di 50 Paesi in tutti i continenti raggiungendo centinaia di migliaia di persone attraverso la copertura dei sociali e degli altri mezzi di comunicazione.