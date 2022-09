Cinema: a Baradili rassegna di corti dei registi sardi

(ANSA) - ORISTANO, 16 SET - "I corti nel paese più corto": Baradili, il paese più piccolo della Sardegna, ospita una rassegna di cortometraggi d'autore. Due serate, il 23 e il 30 settembre, con in programma la proiezione di film di registi sardi in piazza Santa Margherita.

Il progetto, sostenuto dall'amministrazione comunale, è organizzato dall'associazione "Sardinia pro arte", direzione artistica di Marcello Atzeni.

Dopo i saluti della sindaca Maria Anna Camedda e di Atzeni, si dà il via alle proiezioni. Apre "L'uomo del mercato" di Paola Cireddu, poi "L'arbitro" di Paolo Zucca, "Nausicaa" di Bepi Vigna, "Destino" di Bonifacio Angius, "A casa mia" di Mario Piredda, "Senza te- Without you" di Sergio Falchi. Chiude la prima serata "Male fadau" di Matteo Incollu.

Ospiti della prima serata Sergio Naitza, regista e critico cinematografico e i registi, Paola Cireddu, Bepi Vigna, Sergio Falchi e Matteo Incollu.

Il giorno successivo, dopo i saluti di rito di autorità e organizzatori, saranno proiettati "Il nostro concerto" di Francesco Piras, "Gabriel" di Enrico Pau, "Futuro prossimo" di Salvatore Mereu, "Santamaria" di Andrea Deidda, "Una nuova voce" di Peter Marcias e "Xavier" di Jo Coda. Ospiti saranno Antioco Floris, professore di Storia del cinema dell'Università di Cagliari, Antonello Zanda, direttore della Cineteca sarda-Umanitaria e i registi Enrico Pau, Francesco Piras e Andrea Deidda. (ANSA).