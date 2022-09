Carabinieri: gen. Corbellotti nuovo comandante a Cagliari

Il generale di Brigata Luca Corbellotti, 52 anni, è il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Cagliari. E' la prima volta che un generale assume il comando della provincia cagliaritana. Prende il posto del colonnello Cesareo Totaro, passato al Reggimento Milano. Per Corbellotti, originario di Biella, è un ritorno in Sardegna: aveva diretto il comando provinciale di Sassari dal 2016 al 2019.

"Considero la Sardegna il paradiso d'Italia - ha esordito il nuovo comandate - arrivo da Napoli dove sono stato capo di Stato maggiore della Legione. Ricordo con piacere gli anni trascorsi nell'Isola, che ho cercato di visitare girandola in moto". Il generale ha preso l'incarico da quattro giorni e ha già incontrato il Prefetto e il Questore.