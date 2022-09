Carabinieri: Cucchini lascia Nuoro, arriva Labagnara

Cambio al vertice al Comando provinciale dei Carabinieri di Nuoro. Dopo due anni di attività, il colonnello Massimo Cucchini che si era insediato nel settembre 2020, lascia per andare a ricoprire l'incarico di docente al Center of Excellence for Stability Police Units, (CoESPU) di Vicenza. Al suo posto il 21 settembre, si insedierà il tenente colonnello Elvio Sabino Labagnara, che arriva dalla dirigenza dei Ros di Padova.

Il colonnello Cucchini, nato a Udine 51 anni fa, stamattina ha incontrato i giornalisti nella sede del Comando provinciale per una breve cerimonia di commiato: "Non amo fare bilanci delle mie attività e non ne farò per questi due anni passati a Nuoro e in Sardegna, un' esperienza che porterò con me per sempre - ha detto il comandante - Posso dire però che è stato un privilegio per me lavorare in questa terra. Mi sento di ringraziare tutti per i due anni passati straordinariamente bene sia sotto il profilo umano che professionale: da tutte le forze di Polizia, alle Procure che insistono su questo territorio, al comando dei Vigili del fuoco, ai sindaci e ai cittadini che mi hanno dato tanto. Lascio un Comando provinciale dei carabinieri in buona salute con ottime professionalità e sono convinto che questa marcia non scadrà neanche in futuro".